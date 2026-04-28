UPTA denuncia que el precio de los alquileres de locales comerciales subió entre un 15 y un 25 por ciento en los últimos años

Eduardo Abad y Jesús Diéguez, de UPTA, junto a Cristóbal Medeiros, de UGT.jpg Mónica Ferreirós

La asociación UPTA, con sede en Vilagarcía, denuncia que el precio de los alquileres de locales comerciales subió entre un 15 y un 25 por ciento en los últimos años, en zonas comerciales. A esto se suma, explican, la subida general del coste de la vivienda, que también afecta y agrava la "asfixia" de las personas que se dedican al trabajo por cuenta propia.

La guerra de Irán marca, además, un escenario de incertidumbre en el sector autónomo, debido al "encarecimiento generalizado de los costes de producción", uno de los principales problemas para el 60 por ciento de los profesionales, según el Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de UPTA España. El análisis refleja "una tendencia estructural que se ha intensificado en los últimos meses, en un contexto de inestabilidad internacional, inflación persistente y subida simultánea de costes", apuntan desde la entidad.

Presión fiscal

UPTA señala también como la presión fiscal es otro de los factores de preocupación. En este contexto, consideran que medidas como el denominado IVA franquicia son "insuficientes", al no abordar los problemas estructurales. En este sentido, el presidente de la asociación, Eduardo Abad, apunta que "los autónomos están soportando una presión fiscal elevada, un encarecimiento generalizado de los costes derivado del contexto internacional y, además, el impacto directo de la subida de la vivienda y de los alquileres de locales comerciales. Es una combinación que está ahogando, literalmente, la actividad de miles de pequeños negocios en España. Las medidas parciales no están dando respuesta a la realidad del colectivo".

Frente a esto, Abad reclama una actuación "estructural y coordinada", insistiendo en que no se puede seguir tratando la situación con medidas aisladas, "mientras los autónomos siguen perdiendo capacidad económica mes a mes".