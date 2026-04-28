La temperatura media ronda los 15 grados en la comarca de O Salnés

Un termómetro marca la temperatura en Vilagarcía Mónica Ferreirós

La temperatura media en la comarca de O Salnés ronda los 15 grados, según el estudio realizado por la Tragsatec para la Xunta de Galicia, en el marco de los trabajos de ordenación de las zonas libres de caza en el término de Vilagarcía. La suavidad marca el clima de la zona más turística de la Ría de Arousa durante todo el año, como muestran también las mínimas, que no llegan a descender de los 0 grados.

De hecho, la temperatura absoluta mínima mensual se alcanzó en enero de 2025 y fue de 0,54 grados, aunque la media en este apartado fue de 5,17. Por lo general, las mínimas medias que se registran en el mes más frío del año (y también el primero) son de 6 grados.

La temperatura media anual de la comarca es de 14,69 grados y la media de las máximas es de 19,4. No es de extrañar que los meses de julio y agosto sean los que registran unas temperaturas más elevadas, llegando a alcanzar los 34, aunque la media en el verano apenas supera los 25, por lo que también se puede hablar de suavidad con respecto al calor. Estos valores se pueden aplicar también a las zonas de actividad cinegética, ya que se encuentran a una altura muy similar a la de la estación de Tremoedo (Vilanova), la que utiliza MeteoGalicia para medir.

Aumento del viñedo

Además, el estudio de Tragasatec incluye otros datos, referentes a la actividad de la tierra en Vilagarcía, donde dos tercios está ocupada por cultivos leñosos, principalmente por viñedos y algunas plantaciones de kiwi.

En los últimos años, según explican en el análisis, en toda la comarca se llevaron a cabo muchos cambios de uso de cultivo, incluidos los de forestal a viñedo, un tipo de plantación que se incrementó de forma considerable. En cuanto a Vilagarcía, el segundo lugar lo ocupan las tierras labradas para la siembra y, ya muy lejos, los pastos permanentes. Además, al contrario que en los concellos vecinos, en esta localidad no hay una cabaña ganadera de relevancia y, entre las existentes, las más representativas son las de aves de corral. En todo caso, el total de explotaciones no llega a la veintena, “o que indica o pouco peso que ten a gandeiría na economía do concello”, apuntan. En cuanto al tipo de vegetación, la mayor parte es bosque de plantación en el cual el eucalipto es la especie predominante.

Degradación del hábitat

El informe hace hincapié en los efectos negativos que el abandono de cultivo tuvo sobre la calidad del hábitat, centrándose en la disminución de la superficie destinada a los cereales así como al abandono de actividades como la roza o el pastoreo. La actividad humana, como la construcción de carreteras y consiguiente aumento del tráfico, así como el desarrollo industrial, inciden en este aspecto.