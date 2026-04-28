La Festa dos Maios de Vilagarcía contará con 55 trabajos florales
El certamen no tiene carácter competitivo pero todos recibirán premio
Vilagarcía contará con una concurrida Festa dos Maios, en la que participarán 55 trabajos florales, para rendir homenaje a una de las tradiciones populares más vinculadas a Galicia. Estarán expuestas a lo largo de toda la jornada del viernes en la Praza da II República.
El número de participantes de este año se eleva a 25 (14 individuales y 11 colectivos). En caso de lluvia, los actos se trasladarán a la Praza da Peixería. Entre las cinco modalidades que existen, los más numerosos serán los tipo caja (15 trabajos), seguidos de los cónicos (14) y los artísticos (14). La muestra se completa con siete cruces y cinco barcos.
El festival se abrirá a las 11:15 horas de la mañana, con la exhibición, que se podrá visitar hasta las ocho y media de la tarde. A las 11:30 comenzará la actuación de los grupos, con letras elaboradas por ellos mismos. Principalmente, serán comunidades educativas: las de los colegios Rosalía de Castro y de Rubiáns; las de las ANPA de Doctor Fleming (Anexo), Xunqueira (A Lomba), Alonga (Arealonga), A Escardia, San Martiño (Vilaxoán) y del Centro de Educación Especial. Por el escenario también pasarán los miembros de la asociación Contra Vento e Marea, los usuarios de Divina Pastora y O Coro das Maias. Todos recibirán rosca y premio