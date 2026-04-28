Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Festa dos Maios de Vilagarcía contará con 55 trabajos florales

El certamen no tiene carácter competitivo pero todos recibirán premio

Olalla Bouza
28/04/2026 16:42
Festa dos maios Vilagarcía
Festa dos maios Vilagarcía
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

Vilagarcía contará con una concurrida Festa dos Maios, en la que participarán 55 trabajos florales, para rendir homenaje a una de las tradiciones populares más vinculadas a Galicia. Estarán expuestas a lo largo de toda la jornada del viernes en la Praza da II República.

El número de participantes de este año se eleva a 25 (14 individuales y 11 colectivos). En caso de lluvia, los actos se trasladarán a la Praza da Peixería. Entre las cinco modalidades que existen, los más numerosos serán los tipo caja (15 trabajos), seguidos de los cónicos (14) y los artísticos (14). La muestra se completa con siete cruces y cinco barcos.

El festival se abrirá a las 11:15 horas de la mañana, con la exhibición, que se podrá visitar hasta las ocho y media de la tarde. A las 11:30 comenzará la actuación de los grupos, con letras elaboradas por ellos mismos. Principalmente, serán comunidades educativas: las de los colegios Rosalía de Castro y de Rubiáns; las de las ANPA de Doctor Fleming (Anexo), Xunqueira (A Lomba), Alonga (Arealonga), A Escardia, San Martiño (Vilaxoán) y del Centro de Educación Especial. Por el escenario también pasarán los miembros de la asociación Contra Vento e Marea, los usuarios de Divina Pastora y O Coro das Maias. Todos recibirán rosca y premio

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina