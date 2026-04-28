Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Comisión de As Carolinas cancela las fiestas de San Pedro por el fallecimiento de uno de sus directivos

El dinero recaudado se destinará a la edición de 2027

Olalla Bouza
28/04/2026 12:26
Festa do Cocido en San Roque
Festa do Cocido en San Roque
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

La comisión de fiestas San Pedro de As Carolinas anuncia la cancelación de las celebraciones patronales debido al fallecimiento de uno d elos miembros de su directiva. Todos los fondos recaudados hasta la fecha, como los procedentes de la venta de Lotería de Navidad, de sorteos, donaciones vecinales y aportaciones de establecimientos colaboradores, serán destinados íntegramente a la organización de la edición de 2027.

Las próximas fiestas se celebrarán los días 3 y 4 de julio de 2027, manteniendo el cartel y la programación inicialmente prevista para este año. Además, el primer evento será la Festa do Cocido, el 30 de enero.

Una decisión difícil

La comisión señala que se trata de una decisión difícil, "tomada por respeto y en señal de duelo ante la irreparable pérdida de una persona muy querida y fundamental para la organización de nuestras celebraciones", señalan en un comunicado, en el que agradecen la comprensión y apoyo del vecindario así como el respaldo de Diputación, Concello y Espectáculos Toño.

Además, reiteran su compromiso de regresar en 2027 "con más ilusión que nunca, para seguir compartiendo con todos unas fiestas inolvidables".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina