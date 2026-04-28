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Vilagarcía

Emocionante despedida del centro de salud de San Roque a "Maru" por su jubilación

La enfermera recibió un ramo de flores de sus compañeros en su último día como enfermera

Fátima Frieiro
28/04/2026 19:00
La plantilla del centro de salud de San Roque despidió a Carmen Lorenzo Míguez
La plantilla del centro de salud de San Roque despidió a Carmen Lorenzo Míguez
Mónica Ferreirós
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El personal del centro de salud de San Roque, en Vilagarcía, estuvo de celebración. Después de años dedicada a la enfermería se jubila Carmen Lorenzo Míguez, conocida por todos como “Maru”. La enfermera recibió la cálida despedida de la plantilla del ambulatorio, que le entregó un ramo de flores que ella recibió con emoción.

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Carmen Lorenzo Míguez despidió su carrera profesional rodeada de sus compañeros
M. Ferreirós
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