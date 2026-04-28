Emocionante despedida del centro de salud de San Roque a "Maru" por su jubilación

La plantilla del centro de salud de San Roque despidió a Carmen Lorenzo Míguez Mónica Ferreirós

El personal del centro de salud de San Roque, en Vilagarcía, estuvo de celebración. Después de años dedicada a la enfermería se jubila Carmen Lorenzo Míguez, conocida por todos como “Maru”. La enfermera recibió la cálida despedida de la plantilla del ambulatorio, que le entregó un ramo de flores que ella recibió con emoción.