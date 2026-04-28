El convenio del metal sigue sin acuerdo y la patronal convoca otra reunión "in extremis"

Una protesta del sector en Vilagarcía Mónica Ferreirós

La última reunión de negociación entre la patronal y los sindicatos para el convenio del metal en la provincia de Pontevedra ha terminado, una vez más, sin acuerdo. La parte empresarial ofreció en este encuentro una subida del 14,5% en cuatro años, una cifra que no ha contentado a la parte social. Aún así, y pese a no existir todavía el citado acuerdo, la patronal ha convocado una nueva reunión de la comisión negociadora para este jueves a las doce del mediodía para intentar una firma entre las partes que no da llegado.

Las propuestas

Por la parte patronal las asociaciones ATRA, Asime y Instalectra fueron las que se sentaron en la mesa de negociación, tras la cual emitieron un comunicado en el que hablaban del incremento salarial del 13% propuesto anteriormente al 14,5% actual. Además la parte empresarial propone que deje de haber diferenciación salarial entre los oficiales de primera y de segunda y que la reducción de ocho horas se aplique ya en el año 2027 y no en el 2028 como se había hablado con anterioridad. El resto de propuestas son las mismas que se pusieron sobre la mesa en encuentros previos.

Los empresarios consideran que – con las propuestas actuales– “se mejoran muy notablemente las condiciones de los trabajadores y trabajadoras” y advierten que “se puede estar perdiendo una oportunidad única para la firma de un acuerdo que beneficiaría a todo el sector”.

Por su parte los sindicatos mantienen ya contactos para cerrar un calendario de movilizaciones. Estas podrían no darse si finalmente este jueves se firma un acuerdo entre las partes, después de reuniones maratonianas sin una postura próxima.