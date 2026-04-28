El Conservatorio de Vilagarcía oferta 25 plazas para el próximo curso

Un concierto del Conservatorio Gonzalo Salgado

El Conservatorio Municipal de Vilagarcía abre el próximo lunes, 4 de mayo, y hasta el día 21 del mismo mes, el plazo de inscripción en las pruebas de acceso para personas interesadas en realizar estudios musicales en el centro, durante el curso 2026/27. En la convocatoria ordinaria, que puede verse ampliado al finalizar el actual periodo lectivo, se ofertan un total de 25 plazas (12 para el grado Elemental y 13 para el Profesional) en una docena de instrumentos. En ambos casos, los exámenes se realizarán a partir del 8 de junio.

La especialidad de piano es la que cuenta con más vacantes a cubrir en el nivel Profesional (2), existiendo una por cada uno de los siguientes instrumentos: clarinete, flauta, gaita, guitarra, percusión, saxofón, trombón, trompeta, violín y violonchelo. En el Elemental, tanto flauta como piano, trompeta y violín cuentan con dos plazas, respectivamente; mientras que saxofón y violonchelo disponen de una.

Renovación de matrícula

La matrícula de las pruebas de acceso deberá realizarse preferentemente online, cubriendo en el mismo ordenador el formulario específico que se puede encontrar en la web del conservatorio y enviándolo al correo secretaria@cmusvilagarcia.gal. En el caso de tener algún problema o carecer de medios, podrán dirigirse a la sede del centro, situado en el Auditorio, donde se les ayudará a hacer el trámite. El alumnado que ya está cursando estudios deberá renovar la matrícula para el siguiente curso, a través de la plataforma de gestión académica y cubriendo un sencillo cuestionario. En caso de cambiar la domiciliación bancaria, deberá dirigirse a Secretaría. El plazo de renovación va del 4 al 10 de junio. Además, para solicitar traslados de expedientes y accesos extraordinarios, se fija un periodo entre el 4 de mayo y el 12 de junio. Toda la información con el calendario se puede ver en la web.