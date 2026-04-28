As Gharbosas darán vida a la primera Foliada do Piñeiriño

La asociación rememoró con sus panderetas el apagón de 2025 Mónica Ferreirós

El barrio de O Piñeiriño no deja de estar en el epicentro de las celebraciones. La asociación As Gharbosas es la encargada de organizar la que será su primera foliada, fijada ya para el 13 de junio. Será una jornada completa e intensa en la que habrá de todo y con el objetivo de ensalzar la música tradicional.

Las actividades arrancan a las once de la mañana con la apertura del mercadillo de artesanía y un taller familiar impartido por Andrea Menéndez, profesora de canto y pandereta de la asociación. A la una y media arrancará la sesión vermú a cargo de DJ Chiño, que pinchará música tradicional.

Entre las dos y media y las seis será la foliada libre con comida. Habrá mesas y silla para quienes quieran llevar sus alimentos y también lugares en los que adquirirlos. A las cuatro habrá una sesión de juegos tradicionales para niños y mayores, así como un taller de baile impartido por Checho Riquelme. A las siete será la foliada infantil y a las ocho habrá un concierto de As ferriñas bravas. A las nueve vuelve la foliada abierta hasta la madrugada. Todo será en el parque de O Piñeiriño y abierto a quienes busquen diversión.