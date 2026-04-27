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Vilagarcía

Vilagarcía mejorará servicios básicos en tres zonas de Cea y Trabanca Badiña

Los trabajos fueron contratados a Montajes Iglesias J.M. por 26.300 euros

Olalla Bouza
27/04/2026 19:14
Varela y el edil de Obras, José María González, en la presentación del plan de saneamiento
Varela y el edil de Obras, José María González, en la presentación del plan de saneamiento
Mónica Ferreirós
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El Concello de Vilagarcía acaba de adjudicar varias actuaciones que permitirán ampliar los servicios básicos en zonas del rural. La Xunta de Goberno Local aprobó ayer contratar a la empresa Montajes J.M. Iglesias estos trabajos, por un importe de 26.300 euros y un plazo de ejecución de un mes.

Las zonas beneficiadas serán una calle de Cea, Rúa Foxo; y dos de Trabanca Badiña: Troquiña y Travesía Antuín, según dieron a conocer desde el Concello.

Nuevas conexiones

La Rúa Troquiña dispone de red de abastecimiento, pero el diámetro de canalización es insuficiente, por lo que la intervención prevista consiste en la instalación de una tubería de mayor calibre, que permita llegar debidamente el agua a todas las viviendas. En cuanto a Foxo y Antuín, se ampliará la red de saneamiento para permitir la conexión de viviendas que carecían de servicio. La actuación incluye, entre otras cuestiones, la colocación de las conducciones, cerrado de zanjas y reposición del pavimento. El ejecutivo defiende que estas “pequenas obras complemenan a outras de maior dimensión e investimento”, para continuar mejorando los servicios.

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