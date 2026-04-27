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Vilagarcía

Los tribunales resuelven ahora una estiba defectuosa realizada en 2008 en Vilagarcía

Una consignataria tendrá que indemnizar con más de 78.000 euros a una empresa que le contrató una carga a Polonia

Olalla Bouza
27/04/2026 22:29
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 La consignataria García Reboredos Hermanos SL, que ahora ya funciona con otro nombre, deberá abonar más de 78.000 a la aseguradora del grupo maderero Finsa, por una estiba defectuosa realizada hace nada más y nada menos que 18 años. Los juzgados resuelven ahora debido a un retraso causado por diferentes causas. Los hechos se remontan a marzo de 2008.

Finsa y la consignataria tenían un contrato de arrendamiento. La carga, estiba y aseguramiento en bodega de la mercancía se realizó el 14 de marzo de 2008, para su transporte a Polonia a bordo del buque Gdynia. Fue precisamente a la llegada al puerto polaco cuando se descubrieron daños mecánicos en 209 palés- por interacción lateral de paquetes, golpes, rayaduras, rozamientos o fracturas- originados por desplazamiento de la carga durante la travesía.

El informe del perito determinó que se debía a la “inadecuada o defectuosa estiba en el puerto de carga”, que se corroboró con “la apreciación de un espacio libre de unos 30 centímetros de  ancho entre el bloque de mercancía y el forro lateral de babor a lo largo de la bodega, así como la insuficiente e inadecuada colocación de cuñas de maderas, visiblemente suelta”.

 Los daños se fijaron entonces en 78.241,77 euros, lo que reclamaba la aseguradora de Finsa a la consignataria y que son los que reconoce la sentencia, que desestima el recurso de García Reboredo y contra la que solo cabe recurso de casación.

Un considerable retraso

“Frente a tan sólido material probatorio, se ofrece insuficiente la formalización de certificado de carga y estiba correcta que aporta la demandada, contraria, sobre todo, a la terca realidad de los daños indiscutidos”, señala la sentencia. Es el propio fallo de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Pontevedra el que señala el retraso en el procedimiento, asociado “tanto a las circunstancias internacionales concurrentes, como al persistente posición de rechazo de responsabilidad” de la denunciada. Por ello, augura que los intereses serán “notables”.

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