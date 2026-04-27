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Vilagarcía

La Policía Local rescata en su domicilio a un vecino de Carril tras la alarma de los vecinos

El hombre fue trasladado a un centro sanitario

Olalla Bouza
27/04/2026 13:46
Agentes de la Policía Local
Gonzalo Salgado
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La Policía Local de Vilagarcía rescató esta madrugada a un hombre que se encontraba en mal estado en su domicilio y precisaba asistencia sanitaria urgente. Fue sobre la 1:30 horas de la noche cuando recibieron una llamada vecinal informando de que hacía semanas que no sabían nada de esta persona, residente en Carril y de 77 años de edad.

Por ello, se desplazaron a la vivienda y ya en la puerta encontraron claros signos de abandono, como restos de comida, así como mal estado de los animales. En el interior del inmueble, los agentes escucharon un quejido, por lo que procedieron a entrar y, tras comprobar que precisaba revisión médica, se pusieron en contacto con la familia y realizaron los trámites necesarios.

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