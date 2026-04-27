Estos son los ciclos para mayores de 50 años en Vilagarcía

Inauguración del ciclo Gonzalo Salgado

Los seminarios ‘Camiños do Coñecemento’ comenzaron esta tarde en el Auditorio, con la participación de 80 personas mayores de 50 años, colectivo al que se dirige al actividad que imparte la Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración con el Concello.

La responsable del IV Ciclo, Esther Oliveira, y la concejala de Educación, Paola María, inauguraron la edición de este año, justo antes del inicio del primero de los tres cursos previstos, que versa sobre ‘A Colexiata do Sar’, y que imparte Dolores Barral.

A mayores de lo comentado, habrá también otros cursos de la rama de las ciencias sociales y humanidades, así como otro de ciencias. El profesor Álvaro Dosil dirigirá el primero, titulado ‘O uso do móbil: Sácalle partido’, que se impartirá los días 4 y 5 de mayo. A continuación, el 6 y el 7 se celebrará el segundo, dirigido por Julio Novoa, y que abordará el tema ‘Entendendo a radiación: física nuclear para a saúde’. Cada seminario contará con dos sesiones, una teórica y otra práctica.

En el de arte, el alumnado se desplazará a Santiago para visitar la colegiata y recibir ‘in situ’ las explicaciones sobre su estilo y características.

‘Camiños do Coñecemento’ es una de las propuestas del programa IV Ciclo, que la USC lleva a cabo en Vilagarcía a lo largo de todo el año, mediante el convenio de colaboración con el Concello. El objetivo de este acuerdo, explican desde Ravella, es “garantir a democratización do saber e facilitar que as persoas maiores que o desexen poidan continuar formándose”, mediante actividades totalmente gratuitas.