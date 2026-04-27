'En Vilagarcía todos contamos': La gran fiesta inclusiva que prepara el Centro de Educación Especial

Presentación del vídeo del centro Gonzalo Salgado

Con el cuento como hilo conductor, el Centro de Educación Especial de Marxión lidera una necesaria iniciativa: Una gala integradora en la que participarán colegios de otros puntos del municipio, con el objetivo de hacer de la inclusión una realidad e inculcarla entre la infancia.

Será el miércoles, 29 de abril, en el Auditorio Municipal y tendrá unas dos horas de duración. Será toda una fiesta, muy participativa, en la que mediante los cuentos se dará visibilidad a la diversidad, con distintas voces. Será desde las once de la mañana y con el alumnado como gran protagonista.

En el festival, cada colegio representará un cuento a su modo, algo que se fue preparando en los diversos centros durante las últimas semanas. Es por ello que el título de la actividad juega con el doble sentido, ‘En Vilagarcía todos contamos’.

Una frase que resume también el objetivo de la iniciativa. “Será unha gala na que todos contemos”, explicaron desde el CEE, que apuntan que en “Vilagarcía temos moito conto e querémolo compartir”.

La gala está abierta a todas las personas que quieran participar, ya que se trata de un evento en el que todo el mundo tiene cabida. El objetivo es, precisamente, demostrar que “todas as persoas, tamén as que teñen algunha discapacidade, teñen moito que dicir, independentemente do modo de expresalo”.

El Concello de Vilagarcía muestra su apoyo a este evento, en cuya organización colabora. Además, asistirán al mismo la teniente de alcalde, Tania García, y la concejala de Educación, Paola María Mochales.