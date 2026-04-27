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Vilagarcía

El BNG propone que se recargue "ata o máximo legal" el IBI a las viviendas vacías de Vilagarcía

Defenderán en el Pleno la declaración de la ciudad como zona tensionada

Olalla Bouza
27/04/2026 20:42
Grupo municipal del BNG de Vilagarcía
Grupo municipal del BNG de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
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El BNG de Vilagarcía defenderá en el Pleno de mañana una moción para poner en marcha medidas que frenen la “especulación” con la vivienda, ya que consideran que el modelo actual “expulsa especialmente á xente nova, ás familias traballadoras e ás persoas con rendas medias”.

Proponen, entre otras cuestiones, incrementar hasta el máximo legal el IBI a las viviendas vacías, así como equiparar las de uso turístico a las actividades hosteleras en materia fiscal y de seguridad, “para evitar a competencia desleal”.

Subida de precios

Los nacionalistas también propondrán a la Corporación la declaración de Vilagarcía como zona tensionada, así como la puesta en marcha de una mayor cantidad de suelo público a disposición de la Xunta para la construcción de vivienda de protección oficial, en régimen de alquiler. Señalan los nacionalistas que Vilagarcía es la ciudad de Galicia “na que máis subiron os prezos” de arrendamiento durante 2025, por encima de Santiago o Vigo. La formación que lidera Xabier Rodríguez advierte, además, de la “contradición que supón que existan máis de 5.500 vivendas baleiras” y pone el foco en la “proliferación” de los pisos turísticos, “que están a disparar os prezos” de los inmuebles.

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