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Vilagarcía

Dos heridos en Vilagarcía tras una pelea a puñetazos, patadas y con un arma blanca

La Policía Local se incautó de un objeto punzante, que fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional junto con las diligencias

Olalla Bouza
27/04/2026 13:56
Fachada de los juzgados
Fachada de los juzgados y de la Comisaría
Gonzalo Salgado
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Una pelea entre dos hombres acabó con ambos recibiendo asistencia sanitarias. Ocurrió en la intersección entre Santa Eulalia y Celso Emilio Ferreiro y, además de patadas y puñetazos, en la agresión mutua se utilizó un objeto punzante.

Los implicados son vecinos de Vilagarcía, de 58 y 46 años de edad, y testigos de los hechos fueron varios clientes de un bar próximo. Hasta la zona se desplazó la Policía Local y personal sanitario del 061, con una ambulancia que trasladó a los dos hombres a un centro de salud, ya que se encontraban heridos.

Los agentes municipales entregaron las diligencias y el objeto punzante incautado en la Comisaría de la Policía Nacional, que investiga lo sucedido.

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