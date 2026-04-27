BATA recibe una ayuda de la Diputación para reformar un piso como vivienda tutelada

Tourís con la directiva de BATA Cedida

La Diputación de Pontevedra entregó a la asociación Autismo BATA la placa que la distingue como beneficiaria de la última edición del programa +Provincia Inclusiva, destinada a entidades que trabajan con diversos colectivos.

En el caso de BATA, la ayuda de 10.000 euros sirvió para financiar la primera fase de la reforma de un inmueble, con el objetivo de crear una vivienda tutelada y adaptada para personas con autismo o con discapacidad intelectual. La entidad ya recibió en 2024 otros 8.350 euros, en la primera edición de este plan.

Más presupuesto

El diputado Javier Tourís visitó las instalaciones de la asociación, donde puso en valor “a utilidade das axudas do programa Provincia +Inclusiva, que neste 2026 vai repartir 210.000 euros entre entidades, para fomentar a accesibilidad universal”, explican desde la Diputación de Pontevedra. Los recursos de esta línea crecieron casi en un 17 por ciento con respecto a 2024. Están dirigidos a entidades sin ánimo de lucro de la provincia, para subvencionar desde obras de mejora de accesibilidad en sus instalaciones hasta la redacción de proyectos técnicos para ejecutarlas, así como la adquisición de sistemas de comunicación.