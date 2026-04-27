Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Suscribete
Vilagarcía

As Gharbosas recorda o apagón con moita música

Reuniranse mañán para presentar ao público a I Foliada do Piñeiriño

Olalla Bouza
27/04/2026 15:51
As Gharbosas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

A falta dun sentido agudiza o resto. E iso foi o que pasou durante o apagón do ano pasado, que a música comezou a sonar. Por elo, a Asociación Cultural As Gharbosas celebrará mañán martes, ás 19 horas, un acto aberto á veciñanza para presentar a I Foliada do Piñeiriño, prevista para o próximo 13 de xuño.

Baixo o nome 'Apaghón', a proposta fai un guiño ao acontecido o 28 de abril de 2025, cando toda España quedou sumida na oscuridade, e reivindica que "a música tradicional segue viva con ou sen corrente. As ferreñas dan o son igual que o fixeron durante xeracións nas casas, cociñas e nas foliadas de sempre", explican.

Durante o acto haberá música en directo e convídase á veciñanza a acudir con velas, lanternas, radios a pilas ou transistores, para acompañar esta presentación simbólica.

As Gharbosas sinalan a multitude de eventos que se celebran no Piñeiriño, como o Solifest, a exhibición All Dance Together ou a Foliada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina