As Gharbosas recorda o apagón con moita música
Reuniranse mañán para presentar ao público a I Foliada do Piñeiriño
A falta dun sentido agudiza o resto. E iso foi o que pasou durante o apagón do ano pasado, que a música comezou a sonar. Por elo, a Asociación Cultural As Gharbosas celebrará mañán martes, ás 19 horas, un acto aberto á veciñanza para presentar a I Foliada do Piñeiriño, prevista para o próximo 13 de xuño.
Baixo o nome 'Apaghón', a proposta fai un guiño ao acontecido o 28 de abril de 2025, cando toda España quedou sumida na oscuridade, e reivindica que "a música tradicional segue viva con ou sen corrente. As ferreñas dan o son igual que o fixeron durante xeracións nas casas, cociñas e nas foliadas de sempre", explican.
Durante o acto haberá música en directo e convídase á veciñanza a acudir con velas, lanternas, radios a pilas ou transistores, para acompañar esta presentación simbólica.
As Gharbosas sinalan a multitude de eventos que se celebran no Piñeiriño, como o Solifest, a exhibición All Dance Together ou a Foliada.