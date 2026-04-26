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Vilagarcía

Malestar en A Lomba por la colocación de unos contenedores al lado de una fuente pública

Acusan al Concello de saltarse el consenso vecinal

Olalla Bouza
26/04/2026 22:14
Ubicación de los contenedores
Ubicación de los contenedores
Gonzalo Salgado
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La asociación vecinal de A Lomba denuncia que la colocación de los contenedores, al lado de un manantial y una fuente pública, es “inadecuada y potencialmente perjudicial”. Además, critican a la edil responsable, Tania García, por hacerlo “sin consenso”.

Explican desde el colectivo que los contenedores llevaban treinta años en la misma zona, pero que fueron cambiados a la calle José Viqueira Barrio hasta que una recogida de firmas los devolvió a su ubicación original. Sin embargo, se llevaron una desagradable sorpresa al descubrir otro traslado, que achacan a la “presión individual” de un solo residente. Apuntan que la zona en la que ahora se encuentran los depósitos es “aún más preocupante, al situarlos prácticamente sobre el manantial de una fuente pública”-

Estado del pavimento

De hecho, desde la asociación vecinal de A Xunqueira se plantean denunciar los hechos ante el Servizo de Protección da Natureza (Seprona) de la Guardia Civil. No es la única queja en el barrio, que denuncia que sus calles no fueron incluidas en los dos últimos planes de asfaltado, pese a que “el estado del pavimento es alarmante”, con zonas “con grandes baches y agujeros” y parcheados provisionales.

La asociación explica en un comunicado que siente que la zona de A Lomba está “abandonada desde hace años” y reclama “criterios claros” en la colocación de los contenedores, así como ser “tratados con seriedad” y una mayor transparencia, por parte del ejecutivo en las relaciones con  colectivos y plantean la necesidad de una organización vecinal fuerte.

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