Los nuevos vestuarios de la Policía Local de Vilagarcía serán acordes al aumento de mujeres en la plantilla

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La ampliación de los vestuarios de la Policía Local de Vilagarcía permitirá dotar de instalaciones dignas a las mujeres que forman parte de la plantilla. Y es que hasta ahora, debido a la estrechez del espacio, se veían obligadas a compartir.

La Xunta de Goberno Local acaba de adjudicar la reforma que permitirá solventar esta cuestión, con la ampliación de ambos vestuarios. La empresa encargada de llevarla a cabo será Cesar Páz SL, por un presupuesto de 15.628 euros (IVA incluido), mientras que el arquitecto municipal será el encargado de la dirección y coordinación de seguridad. El plazo de ejecución, una vez firmada el acta de replanteo, es de dos meses.

En la resolución del acuerdo del ejecutivo socialista, a propuesta de la concejala de Seguridade Cidadá, Tania García, se señala que esta actuación se hace necesaria debido a que, los actuales vestuarios, “teñen un espazo moi reducido para o persoal feminino” que trabaja en la Policía Local, que “foi ampliando a súa presenza” en los últimos años, con el aumento de la incorporación de mujeres a los procesos selectivos.

Para llevar a cabo esta actuación, será necesario llevar a cabo tareas de demolición, instalaciones (puntos de luz, desagües), albañilería, revestimentos, colocación de los aparatos sanitarios y carpintería, con ventanas de aluminio, según se recoge en el acta de resolución.

Ayudas a eventos deportivos

Por otra parte, el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra publicó la convocatoria de subvenciones destinadas a la organización de actividades extraordinarias, que pone en marcha la Fundación de Deportes de Vilagarcía. Son destino de estas ayudas, las iniciativas llevadas a cabo durante el año pasado que cumplan con las bases.

En este sentido, deben estar organizadas por clubs o entidades no mercantiles, profesionales y, consecuentemente, sin ánimo de lucro. Deben figurar en la Fundación de Deportes y los eventos tienen que haberse realizado en el término municipal. No serán subvencionables aquellos torneos o campeonatos en los que los premios sean diferentes para hombres y mujeres ni ninguna actividad que pueda implicar cualquier tipo de malos tratos a los animales.

El plazo de admisión de las solicitudes será de veinte días naturales a contar a partir de ayer. El presupuesto que la Fundación Pública de Deportes de Vilagarcía destina a esta partida es de 30.000 euros.