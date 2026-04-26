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Vilagarcía

Los nuevos vestuarios de la Policía Local de Vilagarcía serán acordes al aumento de mujeres en la plantilla

La Xunta de Goberno aprobó la adjudicación de la obra a César Paz, por un total de 15.628 euros

Olalla Bouza
26/04/2026 22:24
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
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La ampliación de los vestuarios de la Policía Local de Vilagarcía permitirá dotar de instalaciones dignas a las mujeres que forman parte de la plantilla. Y es que hasta ahora, debido a la estrechez del espacio, se veían obligadas a compartir.

La Xunta de Goberno Local acaba de adjudicar la reforma que permitirá solventar esta cuestión, con la ampliación de ambos vestuarios. La empresa encargada de llevarla a cabo será Cesar Páz SL, por un presupuesto de 15.628 euros (IVA incluido), mientras que el arquitecto municipal será el encargado de la dirección y coordinación de seguridad. El plazo de ejecución, una vez firmada el acta de replanteo, es de dos meses.

En la resolución del acuerdo del ejecutivo socialista, a propuesta de la concejala de Seguridade Cidadá, Tania García, se señala que esta actuación se hace necesaria debido a que, los actuales vestuarios, “teñen un espazo moi reducido para o persoal feminino” que trabaja en la Policía Local, que “foi ampliando a súa presenza” en los últimos años, con el aumento de la incorporación de mujeres a los procesos selectivos.

Para llevar a cabo esta actuación, será necesario llevar a cabo tareas de demolición, instalaciones (puntos de luz, desagües), albañilería, revestimentos, colocación de los aparatos sanitarios y carpintería, con ventanas de aluminio, según se recoge en el acta de resolución.

Ayudas a eventos deportivos

Por otra parte, el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra publicó la convocatoria de subvenciones destinadas a la organización de actividades extraordinarias, que pone en marcha la Fundación de Deportes de Vilagarcía. Son destino de estas ayudas, las iniciativas llevadas a cabo durante el año pasado que cumplan con las bases.

En este sentido, deben estar organizadas por clubs o entidades no mercantiles, profesionales y, consecuentemente, sin ánimo de lucro. Deben figurar en la Fundación de Deportes y los eventos tienen que haberse realizado en el término municipal. No serán subvencionables aquellos torneos o campeonatos en los que los premios sean diferentes para hombres y mujeres ni ninguna actividad que pueda implicar cualquier tipo de malos tratos a los animales.

El plazo de admisión de las solicitudes será de veinte días naturales a contar a partir de ayer. El presupuesto que la Fundación Pública de Deportes de Vilagarcía destina a esta partida es de 30.000 euros.

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