Hospitalizado un vecino de Vilanova tras ser atropellado por su propio tractor en Aralde

Entrada de Urgencias del Hospital do Salnés Gonzalo Salgado

Un vecino de Vilanova, de 77 años de edad, se encuentra ingresado en el Hospital do Salnés tras ser atropellado por su propio tractor. Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado en Aralde, cerca de la unitaria.

El problema surgió cuando la rueda del vehículo agrícola se introdujo en una cuneta en desnivel descendiente, perdiendo el hombre el control y cayéndose al suelo. El vehículo chocó contra un poste y acabó atropellando al vilanovés.

El Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia recibió la llamada advirtiendo de lo sucedido a las 18:11 horas, por lo que movilizó a la Policía Local y a Urxencias Médicas, que trasladaron al herido al Hospital do Salnés, donde se encuentra ingresado con estado grave.

Por otra parte, durante la noche del sábado al domingo, la Policía Local denunció a tres conductores por dar positivo en alcoholemia.