Detienen a un hombre por amenazas machistas en plena vía pública en Vilagarcía

Policías nacionales en el exterior de la Comisaría Gonzalo Salgado

Un vecino de Vilagarcía fue detenido acusado de un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género. Los hechos ocurrieron en plena vía pública, en la Avenida de Pontevedra.

La Policía Nacional fue la encargada de llevar a cabo la detención, con la colaboración de la Policía Local. De hecho, el hombre fue trasladado a la Comisaría, para su puesta a disposición judicial.

Las denuncias en el CIM por violencia machista se dispararon en un 31 por ciento el año pasado.

Las mujeres que sufren violencia machista pueden llamar también al teléfono 016 que no deja rastro en la factura, aunque para borrarlo del registro de llamadas del móvil es necesario hacerlo manualmente.