Vilagarcía pone a punto el parque infantil de Rubiáns

Diego García, concejal de Medio Ambiente, Parques e Xardísn Gonzalo Salgado

La Concellería de Medio Ambiente de Vilagarcía invertirá, en las próximas semanas, 9.300 euros en la reparación de cuatro juegos y la puesta a punto de la zona verde de Rubiáns. La Xunta de Goberno Local adjudicará el lunes los trabajos a una empresa especializada. En pocos días, se hará lo mismo con las siguientes zonas en las que se actuará: Solobeira, O Rial y San Xoán de Bamio.

Las cantidades destinadas a cada zona rondarán entre los 9.000 y los 13.000 euros, "o que da unha idea do importante esforzo que supón o mantemento dos 38 parques infantís que hai no municipio. Espazos que tamén verán renovada a súa sinalética, unificando así a imaxe do conxunto", explican fuentes municipales.

En el caso de Rubiáns, los trabajos afectarán a un columpio doble mixto de asientos plano y para bebé, un tobogán y un balancín de resorte cuádruple. En todos los casos, serán desmontados y llevados al taller, donde sustituirán las piezas en mal estado y se restaurarán aquellas que sean posible, para después lijar, proteger y pintar con lasur todas las maderas. Finalmente los juegos, debidamente recuperados y cumpliendo con las normas de seguridad, serán incorporados de nuevo al parque.

Juegos adaptados

El procedimiento será similar en Solobeira, O Rial y Bamio. Por otra parte, el Concello está trabajando en una singular ampliación del área recreativa de Matosinhos, al lado de los colegios de A Lomba y la escuela infantil municipal, en la que ya el año pasado se hizo una importante intervención para renovar los juegos.

En esta ocasión, se trata de crear un espacio específico para la infancia, desde los 0 a los 3 años de edad, de tal forma que también pueda disfrutar de pasatiempos como los de los mayores, pero adaptados a su escala.