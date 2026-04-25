Vilagarcía acogerá un evento de K-Pop el 2 de mayo

Presentacion del evento Concello

La primera edición de 'All Dance Together' llegará el próximo fin de semana al barrio de O Piñeiriño, donde jóvenes de diversas partes de Galicia se reunirán para dar rienda suelta al k-pop, la cultura coreana que arrasa entre las nuevas generaciones.

Los promotores de este evento son un grupo de chicas y chicos que conforman ADT, una formación local y comarcal que ya actuó en el pasado Solifest y que ahora regresa a As Pistas, en colaboración con el Concello y la asociación Breogán. Lo hacen tras participar en eventos de A Coruña, Vigo o Pontevedra, entre otros puntos, y ante la "necesidad de no movernos siempre nosotros", explica Miriam Barreiro. Pero también como una forma de dar a conocer Vilagarcía.

Tal y como indica el nombre del evento, hará mover a todos los asistentes. Comenzará sobre las 16 horas del próximo sábado, con una actividad conocida como 'random dance' que consiste en una selección de estribillos para bailar en conjunto. Comenzará después la parte central, es decir, la exhibición, con grupos ya confirmados de A Coruña, Vigo, Pontevedra y otras localidades de los alrededores.

Al escenario se subirán bailarines de entre 10 y 20 años, aproximadamente. Sobre una treintena de personas que lo darán todo para mostrar una cultura que se ha hecho muy presente en los últimos tiempos en Europa. El evento en O Piñeiriño incluirá juegos como adivinar la coreografía. "Todo o mundo poderá aprender un pouco do que é a arte, da danza urbána, o k-pop", explicó Varela, que también puso en valor la peatonalización de Camilo José Cela que permite acoger este tipo de actividades y "disfrutar do esapzo".