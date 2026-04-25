Unos perros sueltos en un coche destapan que carecía de seguro y el conductor no tenía carnet

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local interceptó el viernes a un conductor que carecía de permiso y que, además, el vehículo en el que circulaba no tenía el seguro obligatorio y que no había pasado la ITV. Lo curioso del caso, es que la intervención vino motivada por una cuestión muy diferente: la presencia en el interior del coche de dos perros sueltos, lo que supone una infracción a ley de bienestar animal.

Los agentes detectaron, asimismo, que la personal al volante mostraba signos externos de haber consumido drogas, por lo que tendrá que responder de varias infracciones. Los hechos tuvieron sobre las 17:40 horas en la intersección entre Rodrigo de Mendoza y la Rúa Ramón Cabanillas.

Un poco más tarde, en la Avenida Rosalía de Castro, se produjo un siniestro en el que un motociclista se cayó a la calzada tras chocar contra un coche, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés, donde fue dado de alta posteriormente, al no apreciarse lesiones importantes.

Durante la madrugada del viernes al sábado, la Policía Local interceptó dos vehículos cuyos conductores dieron positivo en la prueba de alcoholemia, con tasa administrativa. Además, uno de ellos carecía del permiso preceptivo.