Un paraíso más limpio: Los voluntarios de Plancton retiran 104,5 kilos de basura de Cortegada

Voluntarios en la zona Cedida

Las playas de la isla de Cortegada acaban de desprenderse de una buena cantidad de basura, gracias al voluntariado del proyecto Plancton, de Afundación. Bolsas llenas de plásticos, vidrios y otros restos salieron del Parque Nacional para su correcto depósito, fuera de la antigua aldea con las vistas más privilegiadas.

Más de 40 personas participaron en la actividad, que forma parte del plan de conservación territorial de la entidad, que ya consiguió retirar 158 toneladas de residuos del mar y de la costa en diferentes enclaves de Galicia.

En la limpieza, que se llevó a cabo esta mañana, se recogieron 840 palillos de batea, más de 2.000 trozos de plástico sin identificar, 1.120 pedazos de vidrio, 493 de cuerda o cabo, 15 encendedores, jeringuillas, mas de 500 bastoncillos de los oídos y más de 2.100 trozos de poliespán.

Los tarugos de las bateas, un grave problema

Tras las tareas de recogida, clasificación y pesaje, la balanza reflejó un total de 104,5 kilos de residuos, retirados de este enclave natural, "contribuyendo de manera significativa a su conservación y mejora ambiental", señalan desde Obra Social Abanca, que incide en que, con estas actuaciones, consolidan su "compromiso continuado con la protección de este espacio natural, de alto valor ecológico".

Como en edificios anteriores, la mayor parte de los residuos recogidos están directamente vinculados a las actividades socioeconómicas desarrolladas en el medio marino, especialmente al cultivo del mejillón en las bateas y a la actividad pesquera. También objetos vinculados al ocio en las playas o a la vida cotidiana en los domicilios.

El proyecto Plancton combina acciones de voluntariado ambiental, actividades formativas e iniciativas de divulgación, con el objetivo de fomentar una mayor conciencia social sobre el impacto de la basura marina y la necesidad de preservar los recursos naturales.