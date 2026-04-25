Ponen a la venta el antiguo local del Mercadona en Vilagarcía por 4,4 millones de euros

Nave del Mercadona Gonzalo Salgado

Fue el segundo Mercadona de Galicia y el primero en Vilagarcía. Llegó en 2003 como toda una novedad, pero hace más de año y medio que el local de López Cuevillas permanece vacío y a la espera de una nueva oportunidad, tras el traslado de la cadena a las nuevas instalaciones de Valle-Inclán. Ahora es una empresa de inversores la que pone a la venta estas instalaciones, cuya superficie es de cinco mil metros cuadrados y que tuvo reformas recientes, antes de su cierre.

El precio, de 4,4 millones, casi cuadriplica lo que se invirtió, a principios de siglo, en poner en marcha estas instalaciones, situadas frente a la entrada trasera del Centro Comercial Arousa y que pronto se convirtieron en un área de referencia para los vecinos de la zona sur del municipio.

Aunque las instalaciones cuenta con cinco mil metros cuadrados, la sala que en su momento se destinó a las ventas era de algo más de mil, a lo que se suman los aparcamientos subterráneos, los almacenes y otras instalaciones de una nave situada a pie de calle, en una zona muy próxima al centro del municipio y al conjunto monumental de Vista Alegre.

Hace unos cuatro años, Mercadona daba a conocer su idea de unificar sus dos centros, el del norte, en Rosalía de Castro, y el del sur, en López Cuevillas, en uno más bien próximo a este último. Para ello, se invirtieron quince millones de euros en unas nuevas instalaciones situadas en una finca de Valle-Inclán, pegada al Valdés Bermejo.

De hecho, durante los trabajos arqueológicos previos- y necesarios en una zona afectada por el Castro Alobre- se descubrieron importantes hallazgos, como la puerta marítima del yacimiento, tumbas o una cetárea romana, entre otras. A nivel empresarial, supuso además contar con un servicio de platos preparados y con otras novedades, como una cafetería a la entrada, así como con unas instalaciones más avanzadas y modernas.

Una bolera y cafetería

Por el momento, poco se sabe del futuro que tendrá el local del primer Mercadona de Vilagarcía, que se encuentra en manos de un grupo inversor de Valencia con más activos relacionados con la alimentación, y que anuncia precios por debajo del mercado en hasta un ocho por ciento.

Pero no es el único local que se encuentra a la venta en el portal inmobiliario Idealista. Otro bastante conocido en la localidad es el de la antigua bolera de la Praza da Constitución, al lado de la iglesia de los Padres Claretianos. Esta nave, de 800 metros cuadrados, sale a la venta por 600.000 euros, según aparece recogido en esta web.

La venta incluye la posibilidad de negociar toda la maquinaria de juegos y aparatos de bolera, lo que permitiría dar continuidad al negocio, que en la parte delantera tiene una cafetería y la trasera da a la calle Ramón Piñeiro. El anuncio lo pone una inmobiliaria compostelana.

Los precios medios por metro cuadrado suelen situarse entre los 800 y los mil euros, aunque hay opciones mucho más baratas, como un antiguo garaje de Santa Eulalia, de 795 metros cuadrados, que se puede adquirir por 400.000 euros y que vende una inmobiliaria de Vigo.

Otra opción muy de moda, y que sin duda sube el precio de los locales, es la posibilidad de convertirlos en vivienda. Es el caso que se ofrece para un bajo situado en la entrada a Carril, en Rosalía de Castro, que cuenta ya con proyecto y licencia de obra. En este caso, el precio se encuentra en 120.000 euros (a 923 euros el metro cuadrado). El resultado final permitirá contar con un inmueble con dos dormitorios. Otro anuncio similar es el de un local en Travesía Arcebispo Xelmírez, con posibilidad de conertirse en un lof y oferta de asesoramiento para este proyecto. Este tipo de conversiones se multiplicaron durante los últimos años, hasta ser hasta cuatro veces mayor que antes de la pandemia de covid.

Traspasos de tiendas en zonas comerciales como Edelmiro Trillo o Rúa do Río, venta de bajos en edificios históricos de Praza de España o hasta una nave en el polígono de O Pousadoiro, son algunas de las ofertas que pululan por el portal inmobiliario.

Mientras tanto, y de cara al verano, el centro de Vilagarcía vive un resurgir de locales hosteleros y comerciales que retoman la actividad, algunos de ellos tras décadas cerrados. En este último caso se encuentra el de la emblemática juguetería Lens, convertida en una ‘concept store’ de ropa y decoración, June. Otros bares, como el Bitácora, reabrieron tras unos meses y se anuncian nuevas aperturas en zonas como O Castro, A Baldosa o Rúa do Río, que se darán a conocer en los próximos días