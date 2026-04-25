Los amigos de Dani Barcala le rinden un emotivo y motero homenaje en la iglesia de Vilagarcía

Concentracion motera Gonzalo Salgado

Los amigos de Dani Barcala, el aficionado al motociclismo que falleció hace justo un año en Chiclana, a donde acudió como espectador del Gran Premio de Jerez, se reunieron ayer para rendirle homenaje. Los motores rugieron en ese sonido que tanto gustaba al joven, que tenía 37 años cuando falleció.

Su familia organizó ayer un funeral en su recuerdo en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Arealonga. Fuera, en el atrio, sus amigos hicieron acto de presencia con las motos que tanto amó en vida el homenajeado. Una vez que finalizaron los actos solemnes, los vehículos emprendieron marcha sobre dos ruedas, para recordar al amigo de la forma que más le gustaría. “Un año rodando en el cielo”, dice el cartel que difundieron quienes le querían por las redes sociales, que se dieron cita quince minutos antes de que comenzara el funeral. Al término del mismo, y tras un breve rugido, respetuoso con el momento, las motos emprendieron la marcha. Daniel Barcala falleció tras caer de su vehículo. Se encontraba solo y había salido a hacer un recado. A Jerez viajó junto a su hermano, pero se alojaban en una casa en Chiclana. Fue al regreso de su desplazamiento cuando sufrió el mortal accidente, aunque sigue vivo en la memoria de quienes lo recuerdan.