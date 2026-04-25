Familias y profesoras de la escuela infantil de A Lomba vuelven a pedir una solución "inmediata"

Un momento de la protesta Cedida

La comunidad educativa- cuidadoras y familia- de la escuela infantil municipal 'Bonecos', de A Lomba, volvió a concentrarse para reclamar una solución "inmediata", ante un déficit que provoca retrasos continuos en el pago de las nóminas.

La CIG denuncia que los retrasos en la licitación, que llevan un año denunciando, provocan "mermas" de entre 2.800 y 3.200 euros anuales en los salarios de las trabajadoras, que cobran unos 1.200 euros mensuales de media. De hecho, el sindicato presentó el 16 de abril un escrito dirigido al alcalde, Alberto Varela, en el que pedían que se resarza a la plantilla "dos salarios deixados de percibir" desde el 1 de enero de 2025, cuando se firmó el convenio salarial del colectivo, y hasta la concesión de la nueva licitación.

Otras medidas que reclaman las personas usuarias de este centro, pero también sus trabajadoras, es la ampliación de los horarios, para facilitar la conciliación, así como aumentar la plantilla y las plazas, para cuya gestión también piden una "maior axilidade" por parte del Concello. "Xa van alá 8 meses deste curso e a primavera 2026 sigue avanzando", apuntan desde la CIG, en alusión a los plazos dados desde la Concellería de Servizos Sociais, que dirige Tania García. Lo que plantean es o la municipalización o la licitación inmediata del servicio.