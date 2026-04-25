El Puerto espera este año cuatro cruceros y sigue sin alcanzar las cifras de antes del covid

La estructura de la Estación Marítima de Vilagarcía ya está en pie y la obra estará lista este verano MONICA FERREIRÓS

Vilagarcía recibirá este año solo cuatro buques crucerísticos en la rada arousana. Así lo señalan desde la Autoridade Portuaria, que ya tienen la previsión del número de embarcaciones de estas características que llegarán a la costa vilagarciana durante la temporada alta, que suele ir desde el mes de abril y hasta el mes de octubre (ambos inclusive). De momento ninguno de esos buques ha atracado todavía en la capital de O Salnés. Es la misma cifra que – en un primer momento– se esperaba para el pasado año 2025 y que finalmente terminó con la visita de cinco cruceros. La mayoría – como es habitual en este Puerto de interés del Estado– son de pequeño o mediano tamaño debido a los condicionantes que existen en materia de calado.

Los datos oficiales muestran que, al menos por el momento, la capital arousana no ha logrado recuperar las cifras que se manejaban antes de la pandemia del covid. Unas fechas que supusieron un frenazo en seco para el turismo y, en especial, para el que viajaba en embarcaciones de estas características con miles de pasajeros a bordo.

Así se constata solo analizando los datos de los últimos cinco años. En 2024 hubo un repunte importante, dado que fueron un total de nueve los buques que llegaron hasta Vilagarcía e hicieron parada aquí. En el año 2023 hubo siete, pero en 2022 hubo también nueve, lo que hacía prever una recuperación post pandemia.

La nueva instalación recibirá pequeñas embarcaciones o, por ejemplo, el turismo de vela

Cierto es que Vilagarcía no es de los puertos preferidos en Galicia para que recalen los grandes buques, que suelen hacerlo bien en Vigo o en Coruña. Eso sí, la rada arousana sigue siendo el “puerto de Compostela”, dado que la mayoría de los cruceristas que llegan a la capital de O Salnés eligen la excursión para ir a Compostela.

Quienes deciden quedarse cuentan desde siempre con un transporte lanzadera desde la rada hasta el centro de la ciudad, con el objetivo de que contribuyan también a dinamizar el comercio y la gastronomía local. Al contrario de lo que ocurre en otros puertos estatales más acostumbrados a la llegada de cruceros, apenas hay oferta de visitas guiadas por la localidad, aunque algunas sí pueden encontrarse a través de plataformas de internet.

Otras alternativas por mar

En todo caso el tráfico de pasajeros marítimo que llega al Puerto de Vilagarcía va más allá del que llega en crucero. Cabe recordar que la rada arousana volverá a ser este año parada de la travesía de veleros que parten de La Rochelle (en Francia) y que hacen el Camino de Santiago por mar. Las embarcaciones zarpan el 5 de junio del puerto francés y concluirán su viaje el día 27 del mismo mes.

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Es posible que en esas fechas ya esté terminada y en funcionamiento la ansiada Estación Marítima que se está ejecutando en el muelle de pasajeros y en la que Turismo de Galicia invierte cerca de un millón de euros. Tras las demoliciones anunciadas en este espacio ya está levantada la estructura del nuevo edificio. Será muy similar al que ya existe en otros puntos de la Ría como puede ser Vilanova, que gracias a este punto turístico se ha convertido en referente en la entrada y salida de catamaranes. Algo que ahora busca también Vilagarcía.

Ahora que la ciudad ya cuenta con un albergue incluido en la red pública del Xacobeo (el que está en Carril) se podrá sumar de lleno a las sinergias del Camino de Santiago. Son cada vez más los peregrinos que optan por la ruta marítima para hacer los kilómetros que los llevarán a Compostela y la capital arousana no quería quedarse fuera de este circuito. Con la puesta en marcha de la Estación Marítima el número de embarcaciones irá a más. Eso sí, los cruceros de mediano tamaño seguirán atrancando donde lo han hecho hasta ahora (al menos de momento), ya en la zona de Ferrazo.

Vilagarcía a todos sus niveles busca captar el turista náutico, de un poder adquisitivo medio-alto y que, aparte, visitaría la ciudad en épocas más desestacionalizadas y fuera de los meses más potentes como pueden ser julio y agosto.

La obra

En todo caso es cuestión de tiempo que la Estación Marítima esté a pleno rendimiento. Según el proyecto a ejecutar, además de la pequeña terminal también se hará un centro de recepción de pasajeros. Este servirá de enlace no solo con otros atractivos que pueda ofrecer Vilagarcía a nivel turístico, sino también con el ya citado albergue de peregrinos de Carril.

Los trabajos modificarán por completo la fisionomía de una zona que estaba abandonada

Actuar en el que es el muelle de pasajeros no solo beneficiará a la rada o a los viajeros que llegan en barco, sino a la propia ciudadanía en general. Desde hace tiempo los inmuebles que allí se encontraban estaban en un importante estado de abandono. Ahora el lugar –una vez terminados los trabajos– lucirá de otra forma para disfrute de la ciudadanía. De hecho es un espacio con unas vistas privilegiadas que ya a día de hoy es utilizado para pasear.

Es una de las partes de recuperación de la fachada marítima que vivirá Vilagarcía en estos últimos meses. Se sumará en el mes de mayo la finalización de las obras de mejora de la zona de O Ramal, con la pradera y espacio para disfrute de la ciudadanía pegado a la playa de A Concha-Compostela.