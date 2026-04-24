Vilagarcía proyecta seleccionar a 16 jóvenes para formarse en Socorrismo Acuático y Xardinería

una edición anterior de los Labore Xove Cedida

El Concello de Vilagarcía pretende ofrecer formación profesional en las modalidades de Socorrismo Acuático y Xardinería a la población joven desempleada del municipio. Con este objetivo y en el marco de sus políticas activas de empleo, la administración local acaba de presentar un nuevo proyecto del taller Labora Xove a la convocatoria de ayudas a la Xunta de Galicia.

La propuesta tiene como destinatarias a 16 personas que, durante doce meses, combinarán clases teóricas con la práctica laboral en los servicios municipales, con un contrato con el Concello. Para poder llevar a cabo el programa, Ravella solicitó a la Consellería de Emprego una subvención de 517.540 euros, a los que la administración municipal aportará 66.582 más para completar el coste de la acción.

El Labora Xove tiene como objetivo combatir el paro y mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral entre la población juvenil. Por ello, los destinarios de esta acción son jóvenes mayores de 18 años, demandantes de empleo e inscritas en el Sistema de Garantía Xuvenil de la comunidad autónoma.

Certificados de profesionalidad

La especialidad a impartir se elige en función de la demanda existente en el mercado de trabajo, de las posibilidades de contratación y de las necesidades del Concello. De hecho, en el periodo de práctica laboral, el alumnado realizará trabajos en los servicios municipales correspondientes. En el caso de los ocho alumnos de socorrismo acuático, en el de Emerxencias para labores de atención en las playas y rescates, así como para la asistencia operativa a la Fundación de Deportes en competiciones en medios acuáticos. Por su parte, los participantes en el módulo de jardinería y medio ambiente realizarán tareas de conservación y mantenimiento de zonas verdes y espacios naturales públicos.

El alumnado que supere la formación obtendrá los correspondientes certificados de profesionalidad, lo que facilitará su posterior acceso al mercado laboral. Tras tener concurrido a la convocatoria autonómica, el Concello debe esperar ahora a que la Consellería resuelva. En caso de que sea así, el procedimiento de selección se hará a través del Servizo Público de Emprego, en cuyas listas deben estar registradas las personas interesadas.