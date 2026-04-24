Pesar en Vilagarcía por el fallecimiento de Rosina Abellás

Rosina Abellas Twiitter

El fallecimiento de Rosina Abellás Álvarez, miembro del gabinete de Presidencia de la Xunta de Galicia desde 2009, falleció ayer a los 57 años de edad dejando un hondo pesar entre sus familiares, amigos, compañeros y en Vilagarcía, ciudad a la que está vinculada desde muy temprana edad y en la que será enterrada.

Licenciada en Empresariales por la USC, su carrera profesional está vinculada a la administración autonómica. Desarrolló buena parte de la misma en el Instituto Galego de Vivenda e Solo, donde trabajó cerca de doce años. Entre los años 2005 y 2009 trabajó en Turismo y, ya con el regreso del PP a la Xunta, se incorporó al gabinete de Alberto Núñez Feijóo, en Presidencia, donde continuó ya con Alfonso Rueda y hasta su fallecimiento.

Ambos tuvieron palabras de cariño para ella. "Detrás de todo proyecto político hay un equipo que trabaja para que las cosas funcionen. Rosina lo hizo en el mío durante 13 años y en la Xunta de Galicia entre 2009 y 2026. Fue la más trabajadora y la más leal. Y por eso tanta gente siente hoy que anoche nos dejara", aseguró el líder del PP, Alfonso Núñez Feijóo, quien mandó el pésame a su marido, a sus hermanas- entre las que se encuentra Concepción Abellás, directora de Enfermería en el área de Pontevedra y O Salnés- y al resto de familiares. "Todos tuvimos mucha suerte por conocerla", concluye el expresidente de la Xunta.

En la misma línea se manifestó Alfonso Rueda. "Se fue Rosina. Luchando y trabajando hasta el final, como vivió. Dando ejemplo. Así la recordaremos. Aunque la echemos mucho de menos", dijo el mandatario gallego.

Los restos mortales de Rosina Abellás se encuentran en el Tanatorio de Rubiáns y los funerales serán mañana sábado, a las 12:45 horas, en la iglesia parroquial Santa Eulalia de Arealonga para, a continuación, celebrarse el entierro en el Cementerio General.