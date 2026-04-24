La CIG saldrá el 1º de Mayo por la paz y contra el imperialismo

Mar Vila y Anxo Lúa en la presentación de la manifestación de Vilagarcía Cedida

El sindicato CIG convoca a las personas trabajadoras de Vilagarcía y la comarca de O Salnés a participar en la movilización del 1º de Mayo, que saldrá a las 11:30 horas de la Casa do Mar.

La central nacionalista tiene este año entre sus reivindicaciones la paz, el “traballo digno” y “os dereitos”, pero también la lucha contra el imperialismo. Un contexto internacional al que culpan de la “carestía que incrementa o risco de pobreza”. Protestan además de una realidad “marcada pola extensión da precariedade laboral”, do traballo a tempo parcial, dos contratos fixos discontinuos e da temporalidade”, de lo que culpan a las reformas laborales del “Estado español”.

Mar Vila y Anxo Lúa, responsables del sindicato en la comarca, presentaron la movilización en Vilagarcía, en la que reclamarán la puesta en marcha “dun verdadeiro plan de choque, con medidas básicas para que se garanta o mantemento do poder adquisitivo dos salarios”. También la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.374,74 euros mensuales, alcanzando así el 60 por ciento del salario medio español. Otras medidas que propone la CIG para el Primero de Mayo son la prohibición de los desahucios durante dos años