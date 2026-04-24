La Biblioteca de Vilagarcía triplicó el número de nuevos socios desde su traslado a Castelao

Entrada a la biblioteca Rosalía de Castro Gonzalo Salgado

La Biblioteca 'Rosalía de Castro', de Vilagarcía, cumplió en el Día del Libro dos años desde su traslado a la sede de Castelao, donde multiplicó por tres el número de nuevas altas. Además, los préstamos se incrementaron en un treinta por ciento.

"O importante salto cuantitativo e cualitativo que dou dende que se inauguraron as novas instalacións evidénciase en todos os parámetros a estudo, que rexistran un crecemento constante dende 2024, así como unha importante labor de actualización e renovación do fondo", señalan fuentes municipales, que defienden que la biblioteca municipal de Vilagarcía se convirtió en "centro cultural de referencia da comarca do Salnés".

La cifra de altas registradas se disparó en 2024, al pasar de 562 nuevos usuarios inscritos a 1.068. La tendencia se mantuvo en 2025, con 822 nuevos socios (276 infantiles y 546 adultos). Además, destaca el significativo número de personas de otros municipios del entorno que acuden a las salas de estudio, consulta y lectura y que también hacen uso del servicio de préstamo.

Actualización de los fondos

Un dato relevante a la hora de determinar la actividad real es el de los usuarios activos del servicio de préstamo (los que cogieron al menos un libro o material para llevar a casa a lo largo del año), que pasaron de los 1.650 en 2023 a los 2.126 n 2024 y 2.295 en 2025. En relación a lo anterior, el número de préstamos a domicilio es un 30 por ciento mayor desde 2023 un 18 por ciento con respecto a 2024 (pasando de los 15.695 en el último año de la antigua sede a los 23.752 del pasado ejercicio, 8.820 correspondientes a la sección infantil).

Ravella señala que la Biblioteca también intensificó su actividad, tanto en lo que a organización de actividades de animación a la lectura se refiere como a la adquisición y diversificación de fondos, añadiendo de forma constante novedades literarias y materiales digitales. La incorporación de ejemplares se duplicó desde 2023, tanto con la compra con donaciones, pasando de los 567 de este año a los 1.005 y 1.343 de los siguientes. "Ademais, a dirección do centro fai un esforzo por dar resposta ás peticións e recomendacións dos usuarios, sumando máis novela (principalmente negra e de misterio), libros xuvenís e coleccións actuais, así como álbums ilustrados no apartado infantil. El centro lleva además a cabo un proceso de expurgo para retirar títulos obsoletos que no se demandan. "Estas cifras demostran o acerto e a eficacia que tivo a creación da nova biblioteca municipal, unha actuación promovida polo goberno local que supuxo un investimento superior aos 2 millóns de euros e que fixo que Vilagarcía conte cunhas instalacións modélicas, propias do século XXI e que son referente no Salnés", señalan desde el gobierno local.