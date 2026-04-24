Juzgan a un vecino de Vilagarcía que tenía seis revólveres, una carabina y una pistola sin permiso de armas

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Fiscalía de Pontevedra pide once años de prisión para un vecino de Vilagarcía que tenía ocho armas cortas en su domicilio pese a carecer del permiso pertinente. Además, le imputan sendos delitos de fabricación de municiones y de depósito de explosivos.

El 14 de junio de 2022, el acusado fue objeto de un registro en su domicilio, donde le localizaron seis revólveres, tres de ellos en correcto estado de funcionamiento y otros tantos no aptos para el disparo. Además, también encontraron una carabina y una pistola de dos cañones, ambas en buen estado.

Asimismo, en el registro se incautaron de un total de 2.374 cartuchos de munición metálica de diversos calibres, todos ellos en buen estado de conservación y funcionamiento, excepto dos; y dos proyectiles sin disparar, así como elemento de recarga de munición, como 457 puntas, 541 vainas, 12 cajas de fulminantes o pistones, 1.020 kilos de pólvora o diversos utensilios para peso, instrumentación para la recarga o un calibre de precisión digital.

Adquiridos ilegalmente

El fiscal especifica en su escrito que el acusado también poseía documentación relacionada, "con el propósito de fabricar municiones", así como instrumentación para la limpieza y mantenimiento de armas, un cargador rápido para revólver, dos silenciadores, dos miras telescópica y numerosa documentación en formato digital relacionada con armas, municiones y explosivos, "así como acceso a numerosas páginas web asociadas a dicha temática".

El vilagarciano carece de licencias de armas ni autorización de armero ni de corredor de armas que le habiliten para su posesión ni tampoco la autorización de recarga para cartuchería expedida por la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.

Gran parte de los efectos anteriormente relatados fueron adquiridos ilegalmente por el acusado en fechas comprendidas entre los años 2013 y 2021, a través de una página web para coleccionistas, según recoge el ministerio público en su escrito.

Por todo ello, se le acusa de los delitos de tenencia y depósito de armas de fuego, así como de depósito y fabricación de municiones, los tres en concurso de normas; así como de otro de depósito de explosivos. Por todo ello, el fiscal pide once años de prisión y la prohibición de tenencia y porte de armas de fuego de seis años (tras cumplir la pena de cárcel). El juicio tendrá lugar la próxima semana en la Audiencia de Pontevedra.