CCOO Arousa baraja una huelga indefinida en el sector del metal

Una protesta del sector en Vilagarcía Mónica Ferreirós

La asamblea del sector del metal en la provincia anuncia movilizaciones ante el "inmobilismo" de la patronal. Convocada por CCOO Industria Arousa, los delegados acordaron establecer una serie de condiciones mínimas de cara a la negociación del nuevo convenio colectivo. La primera medida, señalan, será dejar de hacer horas extraordinarias.

Entre las reivindicaciones se encuentran una subida salarial del 16% durante los cuatro años de vigencia del convenio; la implantación de una jornada continua de verano; la diferencia salarial entre oficial de 1ª y de 2ª de, al menos, cincuenta euros; o el reconocimiento y pago de dos supuestos de toxicidad y penosidad en la construcción naval.

Una propuesta conjunta

Ante lo que califican una situación de "bloqueo" por parte del empresariado, apuntan que se decidió el inicio de un proceso de movilizaciones, que se comunicará a las otras dos organizaciones sindicales con representación en la plantilla, CIG y UGT, para "artellar unha proposta conxunta". Además, consideran que las huelgas llevadas a cabo en conflictos anteriores no fueron eficaces, por lo que apuntan a una huelga indefinida como "única vía efectiva para a consecución destes obxectivos".

CCOO Industria Arousa reafirma su compromiso "coa defensa dos dereitos das persoas traballadoras do metal" y advierte de que "non aceptará acordos que non garantan melloras reais en salarios e condicións laborais".