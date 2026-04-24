BATA pone a funcionar ‘A Hortiña’, el proyecto ecológico que nació gracias a una iniciativa ciudadana conjunta

El huerto ecológico ya está a punto de ponerse en marcha

‘A Hortiña’, el huerto ecológico de la asociación Autismo BATA, es ya una realidad. Ha sido la colaboración de varias acciones y proyectos conjuntos y solidarios las que han hecho realidad un sueño. La Gladiator Race y el Orfeón Voces Graves de Arousa lograron aportar los fondos necesarios para poder dar vida a un pequeño espacio que incluye invernadero, zona de cultivo, almacén para aperos y sistema de riego. Es un proyecto concebido como herramienta para la autonomía, la capacitación y la inclusión social y laboral del alumnado con TEA.

La recaudación – realizada a través de la plataforma Migranodearena– ascendió a 4.612 euros y a esta cifra se añadió el compromiso de Fundación Mediolanum en España, que dobló la cantidad hasta alcanzar los 9.244 euros. Así ‘A Hortiña’ pudo ejecutarse en su totalidad y ya está operativa en el patio del centro educativo de Vilaxoán.

Colaboradores

Desde Autismo BATA destacan el trabajo de los Family Bankers de Banco Mediolanum implicados y también el de los integrantes del Orfeón Voces Graves de Arousa. Cabe recordar que estos realizaron hace no mucho un concierto solidario en el Salón García que buscaba precisamente recaudar fondos para este proyecto solidario. Desde la entidad destacan su apoyo, su generosidad y su capacidad de movilización social. Claves todas ellas determinantes para transformar una iniciativa solidaria en un proyecto educativo con impacto real y duradero.

Cabe recordar que el alumnado de BATA se había quedado sin invernadero y sin huerto debido a la afectación de los temporales. Precisaban así de la ayuda conjunta para poder reconstruir un proyecto que consideran básico para favorecer la integración en el mercado laboral de los jóvenes que acuden a sus servicios y que quieren aprender.