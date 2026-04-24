Afundación organiza una nueva jornada de recogida de basura en la isla de Cortegada

Una limpieza anterior en la isla de Cortegada

El voluntariado de Afundación regresa este sábado a la isla de Cortegada para desarrollar una nueva jornada de retirada de basura marina en diferentes arenales de este espacio protegido y perteneciente al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas.

La actividad se enmarca dentro del programa Plancton, el Plan de Conservación Territorial impulsado por la Obra Social de Abanca, que presenta entre sus objetivos principales la reducción de la presencia de residuos tanto en la costa como en el mar, así como la sensibilización de la sociedad y del sector pesquero sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas marinos.

En las tres anteriores ocasiones en que el voluntariado visitó la isla para campañas similares se retiraron cerca de 500 kilos de residuos.

Este tipo de acciones se enmarcan dentro de un plan más amplio que Plancton desarrolla a lo largo del litoral gallego, combinando acciones de voluntariado ambiental, actividades formativas e iniciativas de divulgación con el fin de fomentar una mayor conciencia social sobre el impacto de los residuos marinos y la necesidad de preservar los recursos naturales. La acción será de 10:30 a 15 horas.