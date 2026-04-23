Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilagarcía acoge hoy la presentación del poemario ‘Feridas espidas”, de Queco Fresco

Será a las ocho de la tarde en el Auditorio

Fátima Frieiro
23/04/2026 20:32
Queco Fresco presenta este viernes su poemario
La sala de conferencias del Auditorio de Vilagarcía acoge hoy a las ocho de la tarde la presentación del último poemario del autor grovense Queco Fresco. En ‘Feridas espidas” el escritor meco explora temáticas como el dolor, la enfermedad, la muerte o el maltrato. La obra se define como que “cada poema ten o seu propio alento, a súa propia voz erguéndose como un espello no que recoñecerse”.

De hecho el propio autor señala que lo que buscaba con esta publicación es que ‘Feridas espidas’ fuese mucho más que un libro de poemas, que fuese “unha viaxe de recoñecemento, unha chamada a mergullarse na vulnerabilidade sen medo a zurcir as nosas propias fendas”.

Fresco añade que el poemario es “unha proposta na que a palabra deixa de ser silenciosa para converterse en voz e en emocións compartidas”.

La presentación, de hecho, es mucho más que información sobre el poemario. Está previsto que participen – además del autor– Laura Santiago, Franjo Besada, Silvia Figueiras y Ana B. Corbacho.

‘Feridas espidas” es una “obra íntima e próxima, escrita dende a pel cara a fóra e que convida a ser lida co corazón aberto”. Una propuesta que encaja esta semana dentro de la celebración del Día do Libro.

