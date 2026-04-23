Sobradelo ficha al Dúo Matices para San Cibrán, que tendrá misa procesión, pulpo y sardinas

Imagen de los fieles en la misa de San Cibrán

Sobradelo volverá a celebrar este año – el día 25 de mayo– la festividad de San Cibrán. Lo hará con una programación que ya está lista y que incluye un poco de todo y para todos los gustos, mezclando además lo religioso con lo profano.

Las misas rezadas están fijadas para las 11 y 12 de la mañana en la capilla de San Cibrán. A continuación será la sesión vermú amenizada por la charanga Xuntanza.

La misa cantada es a las ocho de la tarde, seguida de la procesión por los lugares de costumbre. Estará de nuevo la charanga Xuntanza y el grupo de gaitas Nós de Sobradelo. Además habrá pulpo y sardinas. Por la noche, a partir de las diez, será la verbena amenizada por el Dúo Matices. Todo en honor al santo.