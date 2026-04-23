Ravella activa una campaña extraordinaria de los bonos 'Son da Casa' para gastar en mayo

El Concello y Zona Aberta presentaron una nueva campaña de los bonos 'Son da Casa' Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía y la asociación de comerciantes y hosteleros Zona Aberta vuelven a aliarse en una nueva campaña de los bonos 'Son da Casa'. La administración local pone en marcha una campaña extraordinaria para intentar paliar las pérdidas que un invierno extremadamente lluvioso han provocado tanto en el comercio como en la hostelería.

Así pues el Concello pondrá a la venta un total de 1.875 packs de bonos, lo que supone un coste para las arcas municipales de 18.750 euros. Esos packs tienen un coste de 20 euros, pero una validez de 30 para gastar en los establecimientos adheridos. Es la misma fórmula que ha venido funcionando en campañas anteriores.

Plazos

Los bonos saldrán a la venta en la plataforma online del Concello (ticket.vilagarcia.gal) el próximo uno de mayo y podrán gastarse a lo largo de todo ese mes. El día 9 se colocará un puesto de venta física en la Praza de Galicia para aquellas persona que prefieran esta modalidad de compra. En estos momentos hay un total de 130 establecimientos adheridos, aunque pueden ir en aumento, dado que la campaña admite que se vayan sumando cuando quieran. Es, tal y como reconoció la presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, un crecimiento exponencial desde que este programa se puso en marcha a raíz del confinamiento.

El alcalde, Alberto Varela, apuntó que esta es una campaña extraordinaria, pero que en ningún caso sustituirá a la que se celebra próxima a las fechas navideñas. Auguró que, como ha ocurrido en otras ocasiones, va a ser todo un éxito. De hecho en el Concello estiman que con esta nueva edición se moverán en el comercio y la hostelería local más de 125.000 euros.