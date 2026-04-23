Prisión provisional para el camionero de Vilagarcía implicado en el atropello mortal de Pontevedra

Imagen de operativo en el atropello del miércoles EFE

El conductor del camión implicado en el atropello mortal de Pontevedra ha ingresado en prisión provisional. Así lo ha ordenado el Tribunal de Instrucción número 1 de Pontevedra, que ha decretado cárcel comunicada y sin fianza. Cabe recordar que el hombre fue detenido por la Guardia Civil el mismo día de los hechos, tras los cuales abandonó el lugar. Según fuentes policiales el chófer no se detuvo a auxiliar a la víctima y continuó la marcha.

El accidente se registró poco después de las ocho de la mañana del miércoles en una rotonda en las inmediaciones del polígono de O Vao, en la PO-531, en donde se encontraba trabajando el fallecido.