La nueva serie de Luis Tosar y Elsa Pataky, ‘El Homenaje’, también lleva el sello de Vilagarcía

Paulo García Conde con Elsa Pataky en la presentación de ‘El Homenaje' Cedida

‘El Homenaje’ ya está disponible desde hoy en la plataforma SkyShowtime, una nueva serie dramática en la que ha trabajado el vilagarciano y guionista, Paulo García Conde.

“Esta ha sido mi primera vez escribiendo en un proyecto de esta envergadura”, contaba García a través de sus redes sociales y es que para él trabajar en una producción junto a artistas como Luis Tosar, Elsa Pataky o Manu Ríos, entre otros muchos talentos, supone para él una gran alegría.

La serie narra la historia de Adolfo Novak, patriarca de una de las familias más poderosas del país, que reúne a familiares y amigos para celebrar su 80 cumpleaños. Entre brindis y sonrisas se esconden décadas de secretos, traiciones, y un fuerte deseo de venganza motivo por el que la velada estalla y revela una verdad inesperada.

La producción cuenta con ocho episodios, pero desde hoy estarán disponibles solo los cuatro primeros. Para conocer el desenlace habrá que esperar hasta el próximo 30 de abril cuando se publicarán los cuatro restantes.

‘El Homenaje’ en El Hormiguero

Como parte de la promoción de ‘El Homenaje’, Elsa Pataky visitó ayer el plató de El Hormiguero para compartir algunas de sus anécdotas en el rodaje y sus expectativas sobre la respuesta del público tras su nuevo trabajo.