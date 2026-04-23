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Vilagarcía

Nueva concentración para reclamar la licitación del contrato de la Escola Infantil

Fátima Frieiro
23/04/2026 22:35
Fachada escuela infantil de a lomba
Fachada escuela infantil de a lomba
EC
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La reclamación de que el contrato de la Escola Infantil Municipal salga a licitación vuelve a ser motivo de una protesta este sábado. Será a las once y media delante del Consistorio y entre las reivindicaciones también está que, mientras no salga a licitación el citado servicio, este sea municipalizado. Algo que también han reclamando desde algún grupo político. Cabe recordar que la adjudicataria que lleva el servicio en A Lomba atraviesa complicados momentos económicos debido a que el contrato – sobre todo a nivel económico y de precios–se ha quedado totalmente desfasado. De ahí que exijan que salga el contrato a licitación con precios más ajustados a la realidad y que respondan a la situación actual de este servicio municipal.

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