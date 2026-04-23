Estos son los libros que recomienda Alberto Varela por el Día do Libro

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela Gonzalo Salgado

El alcalde de Vilagarcía ha optado por emular a Pedro Sánchez a la hora de hacer recomendaciones literarias. Eso sí, mientras que el presidente del Gobierno lo hace todos los fines de semana, el regidor socialista ha decidido hacerlo con motivo del Día do Libro. Varela puesta por lo local y recomienda cinco lecturas que tienen que ver con Vilagarcía.

La primera recomendación que hace Varela es la de la novela "Cuando el viento habla", de Ángela Banzas. La autora es santiaguesa, pero tiene fuertes lazos con la Ría de Arousa y ha pisado Cidade de Libro al menos en dos ocasiones. La segunda recomendación es "Las ventanas sin rejas", de Paulo García Conde. Una lectura que invita a reflexionar sobre la salud mental.

Los poemas íntimos de Yago Gómez Duro en "Cuando dejó de llover" son la tercera sugerencia, que se suma a "As humidades", la recientemente estrenada novela de Alba Tomé. Por último Varela tira todavía más para casa recomendando el libro "Tiro Libre", del socialista Julio Torrado.