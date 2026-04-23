El PP exige un plan urgente de reparación y limpieza de los parques infantiles de la ciudad

El PP exige también un plan de mantenimiento

El PP defenderá en el próximo pleno una moción en la que exige al gobierno local un plan de arreglo y mantenimiento de las áreas de juego infantil. Los conservadores se hacen eco de las quejas de los usuarios sobre el estado de estos espacios tanto en los barrios como en las parroquias. El PP pone como ejemplo el parque de Santa Ana (en A Xunqueira) y señala que, a pesar de ser una zona con numerosos residentes, está vacío por su abandono desde hace años. “Faltan tablas de madera y los clavos oxidados están a la vista, además de ser todavía de gravilla”, dicen los populares.

Apuntan también a deficiencias en otros como el de San Xoán en Bamio, el de Fontecarmoa, el de Invisa, el de Dona Concha en Vilaxoán o el de Cea. “No se puede tener los parques en tan mal estado. Los niños y niñas deberían poder jugar en entornos seguros y salubres”, asegura la portavoz, Ana Granja.

Así pues los conservadores solicitan que se revise el estado de los parques municipales, que se reparen los daños detectados y que se precinten aquellos elemento que supongan un riesgo inminente de accidente. Piden además establecer un calendario de mantenimiento para evitar que lleguen a estados de deterioro tan avanzados.