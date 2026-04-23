El gobierno lleva a pleno más de 39.000 euros en facturas y deja sin fecha el presupuesto

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela Gonzalo Salgado

Los temas económicos volverá a ser parte importante del debate plenario de Vilagarcía de la próxima semana. Eso sí, debido a un reconocimiento extrajudicial de crédito para el abono de facturas pendientes de pago y no por el debate del presupuesto de este 2026, que todavía sigue sin fecha. Cierto es que el ejecutivo socialista presidido por Alberto Varela se había comprometido con el BNG – en el apoyo de los nacionalistas al documento económico de la pasada anualidad– a llevar las cuentas a pleno en el primer trimestre del año. Algo que, visto lo visto, no va a ocurrir. Habrá que ver si irá al pleno del mes de mayo.

En la sesión del jueves a las cinco el gobierno municipal busca apoyos para sacar adelante un reconocimiento extrajudicial de crédito que asciende a 39.410 euros y que estaría destinado a – entre otras–abonar facturas de combustible o de telefonía.

No es el único punto que se debatirá en pleno. De hecho están previstas mociones como una del BNG para reclamar mejoras sustanciales en el centro educativo Anexo A Lomba, ubicado en el parque Doutor Fleming. La comunidad educativa ya ha anunciado su presencia en la sesión para hacer fuerza e intentar que sus reivindicaciones sean escuchadas y trasladadas a quienes corresponda.