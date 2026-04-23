Cidade de Libro apuesta por lo local y tendrá a Paulo García, Alba Tomé, Ángela Banzas y Yago Gómez

La Mesa das Verbas colocó una mesa informativa en la Praza de Galicia por el Día do Libro Gonzalo Salgado

Vilagarcía ya tiene los primeros nombres para la Cidade do Libro. El Concello ha aprovechado la celebración del Día do Libro para dar a conocer a los primeros autores y autores que configurarán la programación. Son – todos ellos– escritores vinculados a la localidad de una u otra forma. Así pues en esta feria literaria estarán Paulo García Conde, Alba Tomé y Yago Gómez Duro. Los tres son jóvenes de la localidad que han sacado libro en los últimos meses y que, de esta forma, tendrán la oportunidad de presentarlo y de charlar con sus lectores en primera persona.

Paulo García es el autor de “Las ventanas sin rejas”, una obra que ahonda en el tema de la salud mental. Alba Tomé acaba de presentar su novela “As humidades”, con la que quedó finalista del Premio Illa Nova. Por su parte Yago Gómez Duro es bookstagrammer y escritor y acaba de publicar su poemario “Cuando dejó de llover”, después de haber escrito novelas anteriormente.

No son los únicos escritores que la administración local ha desvelado para ‘Cidade de Libro”. En este escenario privilegiado también estarán otros nombres como el de Ángela Banzas. Finalista del Premio Planeta en el año 2025 ya es una conocedora del certamen literario vilagarciano. De hecho ya estuvo en más de una ocasión en ediciones anteriores presentando otras novelas. En esta ocasión lo hará dando a conocer “El alimento de las llamas”, en la que habla de la sororidad entre mujeres. Banzas es santiaguesa, pero ha ambientado varias de sus novelas en la Ría de Arousa, en la que pasa muchas de sus vacaciones.

Otro creador presente en ‘Cidade de Libro” es Fernando Fernández Riego. Profesor en el IES Castro Alobre ejerce también como periodista y escritor especializado en música. Colabora con varias publicaciones tanto en impresas como digitales. Entre sus obras de narrativa están “Desorden” y “Blues from a gun: secuencias interiores”.

Figuras nacionales

Desde el Concello señalan que este es solo un pequeño avance de la sexta edición del ‘Cidade de Libro”, un evento que volverá a contar con la presencia de importantes firmas nacionales cuyos nombres se irán dando a conocer en las próximas semanas. Además el evento volverá a contar con actividades de animación a la lectura para escolares y espetáculos infantiles, firma de libros por parte de sus autores, casetas de exposición y venta de ejemplares, encontros con escritores y “Conversas ao solpor”, así como presentaciones de novedades editoriales y recitales. También hay actividades organizadas con centros educativos.

En todo caso la literatura ya tomó ayer las calles de Vilagarcía. Las librerías de la localidad agasajaban a la clientela con una rosa – al puro estilo Sant Jordi– por cada compra y la Mesa das Verbas colocó un stand en la Praza de Galicia para ofrecer e informar sobre su actividad.