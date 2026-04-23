Auto Maquinor apuesta por las innovación en el sector de la automoción

Participantes durante una de las sesiones Cedida

Más de 200 integrantes de talleres multimarca y distribuidores del noroeste de la Península Ibérica participaron desde el pasado lunes hasta ayer en jornadas técnicas formativas impulsadas por Auto Maquinor S. L. U., delegación noroeste de la marca Launch Ibérica, con motivo de su 20 aniversario y con el objetivo de actualizarlos en cuanto a las nuevas tecnologías del mercado de la maquinaria para la automoción.

Las sesiones tuvieron lugar en el Hotel Scala de Padrón y a lo largo de estos tres días los asistentes recibieron formación en diagnosis remota y ciberseguridad aplicada a vehículos de la mano del responsable de diagnosis, inmovilizador y diagnosis remota, Enzo Colangelo, y el director comercial de Launch Ibérica, Carlos López, que se desplazaron desde Barcelona para la ocasión.

Desde la entidad destacan el éxito de las jornadas y el contento y satisfacción que le han transmitido los participantes, quienes viajaron desde diferentes puntos de toda Galicia, así como de otras comunidades como Cantabria, Asturias y Castilla y León.

Cada jornada se estructuró en cinco bloques. En primer lugar, miembros del equipo ofrecieron un discurso de apertura con el que agradecieron y celebraron los 20 años de trayectoria de Auto Maquinor, destacando su consolidación como una de las empresas más importantes del sector de la automoción.

Imagen tras una de las jornadas impartidas Cedida

A continuación, se presentó el catálogo actual de Launch Ibérica, incluyendo las últimas novedades. Posteriormente, se desarrollaron las formaciones centradas en diagnosis remota, ciberseguridad y programación de unidades de control.

Como cierre de cada sesión, los asistentes disfrutaron de un pincho conjunto, que sirvió como momento para socializar e intercambiar opiniones.

Más de 2.000 clientes

Fundada en el año 2006, Auto Maquinor S. L. U. cuenta actualmente con más de 2.000 clientes, 30 distribuidores, más de 3.000 equipos de diagnosis vendidos y una facturación superior a los 20 millones de euros.

Su actividad se encarga de la venta y distribución de los productos de la marca Launch Ibérica en diferentes territorios de la península como Cantabria, Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, León, Zamora, Asturias y Galicia.

Además, presta asistencia telefónica a más de 6.000 talleres de automoción de toda la península desde su “call-center” ubicado en Vilagarcía de Arousa. La plantilla actual está formada por 18 personas que se ocupan de la venta, montaje, reparación y atención por llamada de todos sus clientes.