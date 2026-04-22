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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Varios conductores ayudan a un corzo herido que sufrió un atropello en la carretera entre Vilagarcía y Pontevedra

El Seprona se hizo cargo del animal

Olalla Bouza
22/04/2026 20:02
corzo
Un momento del operativo
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Un corzo atropellado esta tarde en la carretera que une Vilagarcía con Pontevedra recibió la ayuda de varios conductores, que se pararon para atenderlo mientras no llegaban las autoridades competentes. Detuvieron la marcha y estuvieron con el animal, que quedó tendido después de que un coche lo arrollase y lo dejase tendido en medio de la vía, según explican testigos de los hechos.

El corzo tenía contusiones y una pata rota. Hasta la zona se desplazó la Guardia Civil y trabajadoras de mantenimiento de carreteras, que se quedaron esperando al Seprona para decidir donde llevar al animal.

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