Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Un aparcacoches avisa a la Policía Local por un joven que salta sobre el capó de un vehículo en la TIR

Los agentes también averiguaron el causante de un accidente en As Carolinas

Olalla Bouza
22/04/2026 21:37
Aparcamiento zona Tir y puerto Vilagarcía
Aparcamiento zona Tir y puerto Vilagarcía
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Policía Nacional y Local se desplazaron a la Rúa Laureano Gómez Paratcha, ya que había un joven saltando sobre el capó de un vehículo. Fue un aparcacoches habitual en la zona TIR el que dio aviso a los agentes, que una vez en la zona dieron con el supuesto responsable de los hechos, que aseguró que el coche era de un amigo.

Por otra parte, la Policía local también intervino en un accidente por alcance que se produjo en Rodrigo de Mendoza y que se saldó con leves daños materiales. Asimismo, un testigo informó sobre la matrícula de un siniestro ocurrido el miércoles frente al Supeco. El titular del vehículo, una vez fue contactado por los agentes, asumió su responsabilidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina