Un aparcacoches avisa a la Policía Local por un joven que salta sobre el capó de un vehículo en la TIR

Aparcamiento zona Tir y puerto Vilagarcía Mónica Ferreirós

Policía Nacional y Local se desplazaron a la Rúa Laureano Gómez Paratcha, ya que había un joven saltando sobre el capó de un vehículo. Fue un aparcacoches habitual en la zona TIR el que dio aviso a los agentes, que una vez en la zona dieron con el supuesto responsable de los hechos, que aseguró que el coche era de un amigo.

Por otra parte, la Policía local también intervino en un accidente por alcance que se produjo en Rodrigo de Mendoza y que se saldó con leves daños materiales. Asimismo, un testigo informó sobre la matrícula de un siniestro ocurrido el miércoles frente al Supeco. El titular del vehículo, una vez fue contactado por los agentes, asumió su responsabilidad.